شاهد: آراء عينة من الشارع المصري بشأن اتفاقية الغاز مع إسرائيل

استطلعت كاميرا "الجزيرة مباشر" آراء عينة من الشارع المصري بشأن اتفاقية استيراد الغاز الموقعة مع إسرائيل أول أمس بقيمة 15 مليار دولار.

وكانت شركة ديليك الإسرائيلية للحفر قالت أول أمس إن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين تمار ولوثيان وقعوا اتفاقات مدتها 10 سنوات لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقالت الشركة الإسرائيلية إن الاتفاقيات وقعت مع شركة دولفينوس المصرية، لبيع نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر، واصفا الاتفاق بأنه "يوم عيد".