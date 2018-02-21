السجن مدى الحياة لأمريكي قتل جاره اللبناني بالرصاص

قضت محكمة أمريكية على رجل من ولاية أوكلاهوما بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالقتل العمد لجاره المتحدر من أصل لبناني.

وكان الأمريكي ستانلي ميغورز قد أدين مطلع الشهر الحالي بالقتل العمد بعد أن أطلق النار على اللبناني خالد جبارة بمدينة تولسا.

وقُتل جبارة (37عاما) أمام منزل أسرته في آب/أغسطس 2016 بعد دقائق فقط من إبلاغه الشرطة بأن جاره يهدده بمسدس.

وقال الادعاء إن ميجورز اعتاد مضايقة أسرة جبارة طوال سنوات وكان ينعت أفرادها "بالعرب واللبنانيين القذرين".

وينحدر جبارة من عائلة مسيحية هاجرت من لبنان قبل عقود هربا من الحرب الأهلية.

وقال محامي ميغورز إن موكله مريض عقلي ومثلي الجنس ويخشى أن يتعرض له المسلمون بالأذى بسبب ميوله الجنسية.

لكن الادعاء طالب القاضي بعدم إبداء أي رحمة لأن ميغورز لم يظهر أي ندم على أفعاله. وأصدر القاضي حكمه بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الخروج المبكر.

وقال محامي ميغورز إنه يعتزم الطعن على الحكم.