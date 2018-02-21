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سياسة|أمريكا

الخارجية الأمريكية: لا توجد لنا أي قوات بعفرين

المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت
المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت
21/2/2018

قالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت إن بلادها ليست لها قوات في عفرين شمالي سوريا، وإن واشنطن لم تقدم أية تجهيزات أو معدات لأي مجموعة هناك.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المسؤولة الأمريكية، في مؤتمر صحفي عقدته مساء الثلاثاء، من مقر وزارتها بالعاصمة واشنطن.

وأضافت ناورت أن معلومات واشنطن محدودة بشأن ما يجري في عفرين التي تشهد عملية عسكرية تشنها القوات التركية، والجيش السوري الحر منذ نحو شهر ضد الوحدات الكردية هناك.

وفي سياق غير بعيد ذكرت ناورت أن الطرفين (واشنطن وأنقرة) يقران بأنهما لم يعملا معًا بشكل جيد للغاية خلال السنوات الأخيرة..

وتابعت "هناك أهداف مشتركة لنا كشريكين، وحليفين في حلف شمال الأطلسي(ناتو)، ونحن سنبدأ العمل بشكل جيد من أجل الوصول لهذه الأهداف".

المصدر : الأناضول
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