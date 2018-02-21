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سياسة|السعودية

الجبير لألمانيا: نريد ضمان ألا تُعامل السعودية ككرة القدم

لقاء بين وزير الخارجية الألماني والسعودي في يونيو الماضي
لقاء بين وزير الخارجية الألماني والسعودي في يونيو الماضي
21/2/2018

عقب ثلاثة أشهر من الضجة الدبلوماسية بين ألمانيا والسعودية بسبب تصريحات وزير الخارجية الألماني زيغمار غابريل، لا تلوح في الأفق حتى الآن بوادر للتهدئة بين البلدين.

وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أوضح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه لا يمكن توقع عودة السفير السعودي الذي تم سحبه من برلين في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي قبل تشكيل حكومة جديدة في ألمانيا.

وقال الوزير: "يمكنني أن أقول لكم إننا لسنا سعداء بالتصريحات التي صدرت مؤخرا من الحكومة الألمانية… نريد ضمان ألا تتم معاملة السعودية مثل كرة القدم".

يذكر أن غابريل اتهم السعودية خلال مؤتمر صحفي في 16 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي بشكل غير مباشر بانتهاج سياسة "المغامرة" في منطقة الشرق الأوسط.

وعلى خلفية تورط السعودية في استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، التي تراجع عنها لاحقا، قال غابريل في ذلك الحين: "إنه يتعين أن تكون هناك إشارة مشتركة من جانب أوربا بأن روح المغامرة التي تتسع هناك منذ عدة أشهر لن تكون مقبولة ولن نسكت عنها". وعقب تلك التصريحات بيومين تم الإعلان عن سحب السفير السعودي من ألمانيا.

وحاول غابريل التخفيف من وقع تصريحاته قبيل عيد الميلاد (الكريسماس) خلال مقابلته مع صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، حيث قال: "تعليقاتي عن الأزمة اللبنانية لا ينبغي اعتبارها هجوما على دولة معينة في المنطقة، ولا حتى السعودية".

المصدر : الألمانية
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