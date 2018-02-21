البث الحي
سياسة|مصر

إحالة إعلامية مصرية بارزة للمحاكمة بتهمة "خطف أطفال"

الإعلامية المصرية ريهام سعيد
الإعلامية المصرية ريهام سعيد
21/2/2018

أحالت النيابة المصرية، مساء الثلاثاء، إعلامية بارزة و7 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، بتهم بينها التحريض على اختطاف أطفال.

وأوضح مصدر قضائي أن نيابة شرق القاهرة قررت إحالة الإعلامية ريهام سعيد و7 آخرين (محبوسين) إلى محكمة الجنايات.

وبموجب القرار يتعين على محكمة استئناف القاهرة تحديد دائرة قضائية (بمحكمة جنايات القاهرة) لنظر القضية، وموعد بدء أولى جلسات المحاكمة.

ووجهت النيابة للمحتجزين، عدة اتهامات، نفوها خلال التحقيقات، بينها التحريض على اختطاف طفلين، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام في البلاد، والاتجار في البشر.

وتعود الواقعة لمقطع مصور تم عرضه الشهر الماضي، عبر برنامجها "صبايا الخير" على قناة (النهار) المصرية (خاصة)، أعلنت فيه نجاح البرنامج في إعادة طفلين مختطفين.
وأظهر المقطع، الذي حذفته القناة لاحقًا من على "يوتيوب"، لحظة اتفاق شاب مع معدة البرنامج على بيع الطفلين محمد وعمر، وادعى الشاب، خلال المقطع، أن الطفلين مخطوفان من إحدى دور الأيتام، وقال إنه سيبيعهما لأسرة عربية مقابل مبلغ مالي كبير، على أن يتقاسم الشاب المال مع دار الأيتام، كما أظهر الفيديو مداهمة الشرطة والقبض على المتهم.
وتباهت ريهام سعيد، في الحلقة التي أذيعت الاثنين 22 يناير/كانون الثاني الماضي، بالقول إنها كانت سببًا في عودة الطفلين، بإبلاغ الشرطة بالواقعة والاتفاق على تصويرها؛ إلا أن الشاب المتهم قال في تحقيقات الشرطة، إنه اختطف الطفلين بتحريض من معدة البرنامج والمصور، لتقوم الشرطة لاحقاً بالقبض على ريهام سعيد وفريق البرنامج.
وريهام سعيد مذيعة بارزة ومقدمة برامج وممثلة، ولدت في 28 مارس/أذار 1975، وشاركت في العديد من المسلسلات التلفزيونية، وأثارت على مدار الأعوام الماضية أزمات إعلامية تسببت في أكثر من مرة في وقف برنامجها.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)

الصين غاضبة من تغريدة نشرها نجل الرئيس البرازيلي.. ماذا قال؟

النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو. (رويترز- أرشيف)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

ترمب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأمريكي (المنتهية ولايته) دونالد ترمب والرئيس المنتخب جو بايدن (موافع التواصل)