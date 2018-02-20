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سياسة|إيران

مقتل 3 ضباط شرطة في اشتباكات مع محتجين في طهران

19/2/2018

قال المتحدث باسم الشرطة الإيرانية سعيد منتظر المهدي في تصريح على التلفزيون الرسمي إن ثلاثة ضباط شرطة قتلوا اليوم الاثنين في اشتباكات مع محتجين بشمال طهران.

وأظهرت لقطات مصورة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مساء اليوم وقوع الاشتباكات بين قوات الأمن وأعضاء في جماعة كنابادي تجمعوا أمام مركز للشرطة للمطالبة بإطلاق سراح بعض أعضاء طريقتهم الصوفية.

وأضاف منتظر المهدي "بعض المخلين بالأمن والنظام استخدموا حافلة اليوم وقتلوا ثلاثة من ضباط الشرطة… اعتقلت السلطات القتلة بعد لحظات من جريمتهم".

وأظهر تسجيل مصور على وسائل التواصل الاجتماعي حافلة بيضاء تقتحم حشدا من نحو 40 من قوات الأمن في شارع ضيق. كما اصطدمت الحافلة بعدد من السيارات المتوقفة لدى محاولتها الفرار من المكان. ولم يتسن التحقق من صحة التسجيل.

وتعتبر الجمهورية الإسلامية الصوفية تهديدا للمؤسسة الشيعية الحاكمة وسجنت بعضا من أتباع حركة كنابادي في حملة مستمرة. 

وذكر مركز حقوق الإنسان في إيران، وهو منظمة غير هادفة للربح مقرها نيويورك، إن السلطات اعتقلت عددا من الصوفيين في الشهرين الماضيين.

وقال المركز إن عشرة من أتباع الطريقة الصوفية في إيران أصيبوا واعتقل ثلاثة آخرون في مدينة كوار بإقليم فارس بعدما هاجمت الشرطة مسيرتهم في 14 يناير كانون الثاني. وكانوا يطالبون أيضا بإطلاق سراح معتقلين صوفيين.

المصدر : رويترز
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