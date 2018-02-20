قائد الجيش اللبناني: سنتصدى لأي عدوان إسرائيلي

قال قائد الجيش اللبناني (الاثنين) إن الجيش سيستخدم كل السبل المتاحة للتصدي لأي "عدوان إسرائيلي" محتمل مهما كان الثمن.

ونقل عن قائد الجيش العماد جوزاف عون قوله على تويتر: "أؤكد مجددا اليوم رفضنا القاطع إقدام العدو الإسرائيلي على المس بسيادة لبنان وبحقه المقدس في استثمار جميع موارده الاقتصادية".

وتابع: "لن يوفر الجيش وسيلة متاحة للتصدي لأي عدوان إسرائيلي مهما كلفه ذلك من أثمان وتضحيات".

ويتوسط دبلوماسيون أمريكيون بين البلدين بعد تصاعد حدة التوتر بشأن جدار حدودي تبنيه إسرائيلي وبسبب قرار لبنان التنقيب عن الغاز والنفط قرب منطقة بحرية متنازع عليها.