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سياسة|تركيا

شاهد: بلدية أنقرة تطلق اسم "غصن الزيتون" على شارع السفارة الأمريكية

20/2/2018

علقت بلدية العاصمة التركية أنقرة، لوحة الاسم الجديد للشارع الذي يضم السفارة الأمريكية، وهو "زَيتين دالي" (غصن الزيتون)، نسبة للعملية العسكرية التي تقودها تركيا شمال غربي سوريا.

وقرّر مجلس بلدية أنقرة، الأربعاء الماضي، تغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الأمريكية في العاصمة التركية، إلى "غصن الزيتون".

وصوّت أعضاء مجلس البلدية، بالأغلبية، على مقترح لتغيير اسم شارع "نوزاد طاندوغان" الذي تقع فيه السفارة الأمريكية إلى "غصن الزيتون".

والإثنين الماضي، قال رئيس بلدية أنقرة، مصطفى طونا، إنه وقّع على مقترح لتغيير اسم الشارع الذي تقع فيه السفارة الأمريكية إلى "غصن الزيتون".

وشارك طونا، عبر حسابه على موقع "تويتر"، بصورة له وهو يوقّع على المقترح، وكتب "وقّعت مقترحا لتغيير اسم شارع (نوزاد طاندوغان) الذي تقع فيه السفارة الأمريكية إلى (غصن الزيتون)".

وتواصل القوات المسلحة التركية والجيش السوري الحر، منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية وامتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور، وهي حليفة واشنطن في محاربة تنظيم الدولة.

المصدر : الأناضول
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