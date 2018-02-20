الباكر: يجب على إيكاو أن تفعل المزيد بشأن الأزمة الخليجية

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء إن منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) يجب عليها أن تفعل المزيد لحل القيود على مسارات النقل الجوي الناتجة عن الأزمة الخليجية.

وقطعت السعودية ودولة الإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية وروابط النقل مع قطر العام الماضي، قائلة إن البلد الخليجي يدعم إيران، خصمهم في المنطقة، و"جماعات إسلامية متشددة" وهو اتهام تنفيه قطر.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية أيضا للصحفيين إنه يعتقد أن شركته يمكنها على الرغم من ذلك الحفاظ على نفسها حتى إن استمرت الأزمة الخليجية لفترة أطول.