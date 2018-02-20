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سياسة|السعودية

إيقاف كاتب سعودي قال إن الأذان "يرعب" الناس

الكاتب السعودي محمد السحيمي قال إن الآذان "يرعب" الناس
الكاتب السعودي محمد السحيمي قال إن الآذان "يرعب" الناس
19/2/2018

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام السعودية إيقاف الكاتب السعودي محمد السحيمي وإحالته للتحقيق.

ويأتي هذا عقب تصريحات تليفزيونية له طالب فيها بتقليص عدد المساجد وانتقاده لبث الأذان عبر مكبرات الصوت مشيرا إلى أنه "يزعج الأطفال ويثير الفزع في الناس".

وقالت وزارة الثقافة والإعلام في تغريدة عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر "إيقاف الكاتب محمد السحيمي وإحالته للتحقيق أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام".

ولم تذكر الوزارة في تغريدتها المخالفات التي ارتكبها السحيمي، إلا أن قرار الإحالة للتحقيق يأتي غداة تصريحات له على قناة سعودية خاصة قال فيها إن اجتماع أصوات الأذان من عدة جهات "يثير الفزع" وطالب بتقليص عدد المساجد، الأمر الذي أثار حملة انتقادات واسعة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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