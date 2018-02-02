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سياسة|بريطانيا

نواب بريطانيون يطالبون بإلغاء زيارة بن سلمان لبريطانيا

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي
2/2/2018

طالب عدد من النواب في البرلمان البريطاني رئيسة الوزراء تيريزا ماي بإلغاء زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المقررة لبريطانيا الشهر الجاري.

وعبر النواب، في عريضة نشرت على موقع البرلمان البريطاني، عن أسفهم لهذه الزيارة مشيرين إلى دور بن سلمان في "تقييد حقوق الإنسان" في المملكة، وقراره بانخراط السعودية في الحرب في اليمن باعتباره وزيرا للدفاع، "ما أسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف من المدنيين، وانتشار المجاعة، وقصف المدارس والمستشفيات" بحسب نص العريضة.

كما نوه النواب بسجل السعودية في مجال حقوق الإنسان، والذي تصفه الأمم المتحدة كواحد من أسوأ السجلات الحقوقية في العالم، مستشهدين بتنفيذ أحكام بالإعدام بحق 142 شخصا في المملكة خلال عام 2017، نُفّذ 70% منها بعد تولي ابن سلمان ولاية العهد في السعودية.

وقالت العريضة إن ابن سلمان لعب كذلك "دورا بارزا في حصار قطر ودعم النظام القمعي في البحرين".

ووقع على العريضة التي قُدمت في 25 يناير/كانون الثاني 19 نائبا حتى مساء الجمعة 2 فبراير/شباط.

المصدر : الجزيرة مباشر
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