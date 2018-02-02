البث الحي
سياسة|أمريكا

ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا ترمب المحرجة

2/2/2018

ظهرت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما على شاشة التلفزيون للمرة الأولى منذ أن تركت البيت الأبيض، وكشفت عن محتوى الصندوق الذي حصلت عليه من ميلانيا ترمب يوم تنصيب الرئيس الحالي.

وقالت ميشيل أمس الخميس إن الهدية التي تلقتها عند درج البيت الأبيض كانت "إطارا جميلا".    

وكانت لحظة تسليم الهدية قد بدت محرجة على شاشات التلفزيون حيث بدت ميشيل متخبطة ولا تدري ماذا تفعل بعد أن سلمتها ميلانيا الهدية.

وقالت ميشيل: "ما الذي كان من المفترض أن أفعله بهذه الهدية؟ لم يأت أحد ليأخذ الصندوق".

وعن حياتها حاليا، أوضحت ميشيل أن وتيرة حياتها قد تباطأت بشكل كبير منذ أن تركت هي وعائلتها محل الإقامة الرئاسية في البيت الأبيض.

وقالت ميشيل في مقابلة مع مذيعة البرامج الحوارية إلين ديجينريس: "أستيقظ عندما أريد الاستيقاظ. نحن بحال رائع، الابنتان بخير وباراك يعمل ولدينا مشروعات جارية لذلك ما زلنا مشغولين".

ووجهت إلين إلى ميشيل سؤالا يقول: كيف يجب على الناس التعامل مع بلد لا يزال يُظهر انقساما عميقا بشأن السياسة؟

وردت ميشيل قائلة: "أود أن نحب بعضنا بعضا، ونرعى بعضنا البعض، ونظهر التعاطف". 

المصدر : الألمانية
المزيد من سياسة

لقاء بين وزيري خارجية تركيا والسعودية.. هذا أهم ما جاء فيه

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان (يمين) ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو (يسار) (موافع التواصل)

نتنياهو يلمح إلى دور إسرائيلي في اغتيال العالم الإيراني.. وترمب يدخل على الخط

العالم النووي البارز محسن فخري زادة (موافع التواصل)

إماراتي من "العائلة الحاكمة" يعتزم شراء حصة في نادٍ إسرائيلي معادٍ للعرب

مشجعو نادي بيتار القدس (موافع التواصل)

محكمة كندية تخفف عقوبة قاتل المصلين في أحد مساجد كيبيك

مسلمو كندا يؤدون صلاة الجنارة على قتلى هجوم بيسونيت على مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبك (روتيرز)
الأكثر قراءة

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)