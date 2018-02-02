ميشيل أوباما تكشف عن هدية ميلانيا ترمب المحرجة

ظهرت السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما على شاشة التلفزيون للمرة الأولى منذ أن تركت البيت الأبيض، وكشفت عن محتوى الصندوق الذي حصلت عليه من ميلانيا ترمب يوم تنصيب الرئيس الحالي.

وقالت ميشيل أمس الخميس إن الهدية التي تلقتها عند درج البيت الأبيض كانت "إطارا جميلا".

وكانت لحظة تسليم الهدية قد بدت محرجة على شاشات التلفزيون حيث بدت ميشيل متخبطة ولا تدري ماذا تفعل بعد أن سلمتها ميلانيا الهدية.

وقالت ميشيل: "ما الذي كان من المفترض أن أفعله بهذه الهدية؟ لم يأت أحد ليأخذ الصندوق".

وعن حياتها حاليا، أوضحت ميشيل أن وتيرة حياتها قد تباطأت بشكل كبير منذ أن تركت هي وعائلتها محل الإقامة الرئاسية في البيت الأبيض.

وقالت ميشيل في مقابلة مع مذيعة البرامج الحوارية إلين ديجينريس: "أستيقظ عندما أريد الاستيقاظ. نحن بحال رائع، الابنتان بخير وباراك يعمل ولدينا مشروعات جارية لذلك ما زلنا مشغولين".

ووجهت إلين إلى ميشيل سؤالا يقول: كيف يجب على الناس التعامل مع بلد لا يزال يُظهر انقساما عميقا بشأن السياسة؟

وردت ميشيل قائلة: "أود أن نحب بعضنا بعضا، ونرعى بعضنا البعض، ونظهر التعاطف".