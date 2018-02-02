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سياسة|ليبيا

مفوضية اللجوء والهجرة: غرق 90 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

مهاجرون أنقذهم حراس السواحل الليبيون في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية)
مهاجرون أنقذهم حراس السواحل الليبيون في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ليبيا (أرشيفية)
2/2/2018

قالت مفوضية اللجوء والهجرة التابعة للأمم المتحدة إن نحو 90 مهاجرا غرقوا بعد أن انقلب قاربهم قبالة السواحل الليبية أثناء محاولتهم العبور إلى إيطاليا في وقت مبكر (الجمعة).

وذكرت المنظمة أن ثلاثة مهاجرين نجوا من الحادث بينما جرفت المياه عشر جثث إلى الشاطئ.

وقالت أوليفيا هيدون المتحدثة باسم المنظمة في اتصال من تونس إن الناجين أبلغوا عمال الإنقاذ بأن معظم المهاجرين كانوا باكستانيين، وإن المجموعة كانت في طريقها إلى إيطاليا من شمال أفريقيا.

وتابعت خلال حديثها الهاتفي لصحفيين في جنيف "قدروا عدد الغرقى في حادث الانقلاب بتسعين غريقا. لكن مازال علينا أن نتأكد من عدد من فقدوا أرواحهم في المأساة".

وفي وقت سابق قال مسؤولون أمنيون في زوارة بغرب ليبيا إن ليبيين اثنين وباكستانيا جرى إنقاذهم من القارب. وأضافوا أن عشر جثث انتشلت معظمها لباكستانيين، من دون الإدلاء بمزيد من المعلومات.

وتقع زوارة قرب حدود ليبيا مع تونس وهي موقع مفضل للمهاجرين بالقوارب.

وليبيا بوابة رئيسية للمهاجرين الذين يحاولون العبور إلى أوربا عبر البحر رغم أن الأعداد انخفضت بشدة منذ يوليو تموز إذ بدأت الفصائل المسلحة والسلطات الليبية منع المهاجرين من المغادرة بعد ضغوط من إيطاليا والاتحاد الأوربي.

ويعتقد أن ما يربو على 600 ألف شخص قاموا بالرحلة من ليبيا إلى إيطاليا خلال السنوات الأربع المنصرمة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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