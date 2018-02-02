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سياسة|بريطانيا

فاضل سليمان: نصحح للغرب ما شوهته الأعمال الإرهابية

2/2/2018

. قال الداعية الاسلامي فاضل سليمان إن الأحداث الإرهابية شوهت صورة المسلمين وربطت بين صورة الاسلام بالإرهاب وإن دور الدعاة هو تصحيح صورة الإسلام التي شوهها الإرهاب.

وقال فاضل سليمان في مقابلة مع الجزيرة مباشر إن الأحداث الإرهابية مثل 11 سبتمبر وضرب محطات المترو والقطارات أثرت بالتأكيد على نظرة الغرب للمسلمين، وخصوصا أن هذه الأحداث متتالية فلا بد أن يرتبط الإسلام في أذهان الجهلاء بالإرهاب.

وأضاف سليمان: "نحن نقوم بمحاولة توعية بالدين الإسلامي بعمل جولات للبريطانيين في المساجد والحديث عن تاريخ إنشائها وفي نفس الوقت نتحدث معهم عن التوحيد ومفهوم الألوهية في الاسلام ورسالة الإسلام فنقوم بتعريفهم بالمسجد كأثر وفي نفس الوقت نقوم بتصحيح صورة الإسلام التي شوهتها الأعمال الإرهابية".

المصدر : الجزيرة مباشر
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