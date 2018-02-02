شاهد: الاحتلال الإسرائيلي يقصف موقعا لحماس في غزة

نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر فلسطينية قولها إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت (الجمعة) على قطاع غزة.

وذكرت المصادر أن طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت بصاروخين موقع "رصد" التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في شمال قطاع غزة.

وأوضحت المصادر لـ "الألمانية" أن القصف خلف أضرارا مادية من دون وقوع إصابات.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قال في وقت سابق إن طائرة مسيرة (من دون طيار) تابعة لسلاحه الجوي أغارت على نقطة مراقبة لحركة حماس ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه الأراضي الإسرائيلية الليلة الماضية.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن القذيفة الصاروخية سقطت في المجلس الإقليمي أشكلون، من دون أن تقع إصابات أو أضرار.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يعتبر حركة حماس المسؤولة الوحيدة عما يجري في القطاع.

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس (الخميس) أربعة فلسطينيين اجتازوا السياج الأمني الفاصل بجنوب قطاع غزة.

وضبط بحوزة أحدهم قنبلة يدوية وسكينتان. وأحيل الأربعة إلى الجهات الأمنية للتحقيق.