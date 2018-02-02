شاهد: احتجاجات في الأردن ضد القرارات الاقتصادية للحكومة

شارك عشرات الأردنيين (الجمعة) في مسيرة احتجاجية في العاصمة عمّان ومدن أخرى، دعت إليها أحزاب يسارية وقومية، على خلفية قرارات اقتصادية، جرى إقرارها مؤخرًا.

ورفع المشاركون في الاحتجاجات لافتات كُتب عليها شعارات تندد بقرارات الحكومة وتحمّلها مسؤولية تصاعد التوترات ومخاطر الانفجارات الاجتماعية، وتطالب بمحاسبة من سمتهم "الفاسدين".

وعلى هامش المسيرة، قال عدنان خليفة الناطق الرسمي باسم ائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية (تتكون من 6 أحزاب) إن قرارات رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي "تُشكل عبثاً بحياة المواطن وقوته وأمنه، رأينا عليها ردود أفعال مختلفة".

واعتبر أن "ما يجري مقدمات لحالة غليان شعبي ستقول للحكومة أن عليها أن تتوقف عن سياساتها".

من جانبه، وجّه سعيد ذياب أمين عام حزب الوحدة الشعبية (أحد الأحزاب المشاركة بالفعالية) رسالة لكل من يهمه المجتمع وواقع البلد بأن يدرك جيدا أن الناس وصلت إلى درجة لم تعد فيها قادرة على تحمل هذه السياسة الاقتصادية الهوجاء والخرقاء، على حد وصفه.

ويشهد الشارع الأردني حالة من عدم الرضا، بعد زيادة ضريبة المبيعات وأسعار الوقود، ورفع الدعم عن أسعار الخبز بأنواعه، خلال وقت سابق من الشهر المنصرم.

وهدفت الحكومة من إجراءات الزيادة في الأسعار والضرائب ورفع الدعم عن الخبز، إلى تضييق الفجوة المالية (العجز) في موازنة العام الجاري، البالغة 1.75 مليار دولار.