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بعد غضب أنقرة.. ماكرون يخفف تحذيره لتركيا بشأن هجوم عفرين

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
2/2/2018

خفف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس من تحذيره لتركيا بشأن عمليتها العسكرية ضد مسلحين أكراد في شمال سوريا وذلك بعدما وصفت أنقرة تصريحاته بأنها "إهانات".

كان ماكرون حذر تركيا الأربعاء من أن عملياتها في منطقة عفرين في شمال سوريا يجب ألا تصبح ذريعة لغزو سوريا وحث أنقرة على تنسيق خطواتها مع حلفائها.

وبدأت تركيا هجوما بريا وجويا أطلقت عليه اسم "حملة غصن الزيتون" قبل أسبوعين استهدف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية في عفرين. لكن التوغل تسبب في توتر علاقاتها مع الغرب خاصة الولايات المتحدة التي دعمت المقاتلين الأكراد ولها قوات على الأرض تدعمهم في أجزاء أخرى من سوريا.

وفي رد حاد يبرز التوتر بين أنقرة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي، قال مولود تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركي للصحفيين في أنقرة أمس "نعتبر أن توجيه دولة مثل فرنسا ملاحظات لنا عن عملية ننفذها بما يتفق مع القوانين الدولية إهانات".

وأضاف "نحن نستخدم حقنا في الدفاع عن النفس، وهذا يتماشى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو ليس غزوا. يجب ألا يكيلوا بمكيالين".

وفي تصريحات له في تونس خفف ماكرون من لهجته السابقة.

وقال خلال مؤتمر صحفي "ألحظ أن رد فعل وزير الخارجية التركي يعني على الأرجح أنها (العملية التركية) لن تتجاوز تأمين الحدود وأن تركيا لا تنوي الذهاب أبعد من مواقعها التي تحتلها اليوم أو البقاء في المنطقة على المدى الطويل".

وقدمت فرنسا، شأنها شأن الولايات المتحدة، السلاح ووفرت التدريب لقوات تقودها وحدات حماية الشعب في قتال تنظيم الدولة في سوريا. وأغضب ذلك تركيا التي تعتبر مقاتلي وحدات حماية الشعب إرهابيين وتعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور.

ويشن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوربي منظمة إرهابية، تمردا منذ ثلاثة عقود في جنوب شرق تركيا الذي تقطنه أغلبية كردية.

المصدر : رويترز
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