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سياسة|مصر

السيسي يزور عُمان للمرة الأولى منذ توليه الرئاسة

2/2/2018

يزور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد المقبل، سلطنة عمان في زيارة هي الأولى له منذ توليه منصبه في يونيو/حزيران 2014.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر إن السيسي سيلتقي خلال الزيارة بالسلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان.

وأوضح المتحدث في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الزيارة ستتضمن "جلسة مباحثات بين الجانبين لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، كما تتناول المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

ولم يوضح المتحدث الرسمي مدة الزيارة التي قال إنها تستهدف تدعيم العلاقات الأخوية وتعزيز التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية.

وكان من المقرر إجراء الزيارة الحالية في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، ولكن تم تأجيلها عقب هجوم على مسجد في سيناء أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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