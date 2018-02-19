وزير خارجية إيران: فكرة إسرائيل التي "لا تُقهر" تداعت

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (الأحد) إن إسقاط طائرة إسرائيلية مقاتلة بعد قصفها لموقع إيراني في سوريا حطم ما يقال عن أن إسرائيل التي "لا تُقهر".

وكان ظريف يرد على خطاب ألقاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأضاف ظريف أمام المؤتمر "إسرائيل تتخذ العدوان سياسة ضد جيرانها" متهما إياها بارتكاب "أعمال انتقام جماعية والتوغل اليومي في سوريا ولبنان".

وقال مشيرا لإسرائيل "كأن كارثة تقع عندما تصبح لدى السوريين الجرأة لإسقاط إحدى طائراتها".

وكان يرد على الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام المؤتمر قبل ذلك بساعات حيث رفع قطعة مما وصفها بأنها طائرة إيرانية بدون طيار واتهم إيران بمحاولة إقامة "إمبراطورية" في أنحاء الشرق الأوسط.

وتابع ظريف معلقا على إسقاط الطائرة الإسرائيلية وهي من طراز إف-16 في العاشر من فبراير شباط "ما حدث في الأيام القليلة الماضية هو انهيار ما يقال عن أنها (إسرائيل) التي لا تُقهر".