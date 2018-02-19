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سياسة

مسؤول إيراني يحذر: سنسوي تل أبيب بالأرض

أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي
أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي
19/2/2018

هدد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي بأن الجمهورية الإسلامية "ستسوي تل أبيب بالأرض إذا قامت إسرائيل بأي تحرك ضدنا".

وكان رضائي يرد على تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإيران الأحد أمام مؤتمر ميونيخ للأمن.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رضائي القول موجها الحديث لنتنياهو "لا يمكنكم ارتكاب أي حماقة. ولو أردتم القيام بتحرك ما، فلن نمنحكم حتى فرصة الهرب، وسنسوي تل أبيب بالأرض".

وقال ساخرا من نتنياهو ومن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب :"نواجه اليوم خصمين، أحدهما له ملفات فساد مالية كبيرة، والآخر له ملفات كثيرة في المحاكم بشأن الانتخابات".

وقال نتنياهو أمس الأحد "لن نسمح للنظام الإيراني بوضع حبل حول عنقنا، وسنعمل دون تردد للدفاع عن أنفسنا، وسنعمل إذا لزم الأمر، ليس فقط ضد عملاء إيران الذين يهاجموننا، بل ضد إيران نفسها".

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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