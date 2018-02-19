شاهد: نقوش وكلمات بذيئة على السفارة البولندية في تل أبيب

قالت الشرطة الإسرائيلية (الأحد) إن مخربين رسموا نقوشًا وكلمات بذيئة على مدخل السفارة البولندية في تل أبيب.

ورسم بعضهم صليبًا معقوفًا على بوابات السفارة بقلم أسود وكذلك كلمة "قاتل" وكلمات أخرى بذيئة.

وقالت الشرطة إنها فتحت تحقيقًا في الواقعة وإنها تبحث عن المشتبه بهم.

وقال ميكي روزنفلد، الناطق باسم الشرطة الإسرائيلية، إن الشرطة "فتحت تحقيقًا في الحادث الذي وقع هذا الصباح خارج السفارة البولندية، حيث كتبت كلمات ووقع الضرر".

وتابع: "هذه هي المرة الأولى التي يقع فيها أمر كهذا في منطقة تل أبيب خارج تلك السفارة المعنية، غير أننا نعتقد أن خلفية الأمر ترجع لآخر التطورات السياسية التي حدثت في إسرائيل وحولها، ووحدات شرطتنا لا تزال تبحث عن مشتبه بهم قد يكونون وراء هذه الواقعة".

واتهم ساسة إسرائيليون رئيس الوزراء البولندي بمعاداة السامية، السبت، لمساواته بين مرتكبي الهولوكوست البولنديين و" المجرمين اليهود" المزعومين.

وأثار رئيس الحكومة البولندي ماتيوس مورافيسكي، السبت، استياء نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما أشار مورافيسكي إلى وجود "جناة يهود" خلال المحرقة التي استهدفت اليهود خلال الحرب العالمية الثانية، الأمر الذي وصفه نتنياهو بالكلام "الفاضح".

وفتح النزاع فصلًا جديدًا من النزاع حول مشروع قانون بولندي يجرم ذكر تواطؤ بولندا في الإبادة النازية.