شاهد: مسيرة في لندن رفضا لزيارة ولي العهد السعودي

انطلقت مسيرة بالسيارات في شوارع العاصمة البريطانية لندن رفضا لزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي نظمت الأحد، صورا لولي العهد السعودي مرفقة بجثث أطفال اليمن الذين قضوا في غارات التحالف العسكري الذي تقوده السعودية باليمن.

كما أطلق المشاركون هتافات مناهضة لابن سلمان وطالبوا بوقف الحرب في اليمن وسوريا.

وذكر موقع "ميديل إيست أي" أن زيارة محمد بن سلمان إلى لندن تأجلت من فبراير/شباط الجاري إلى 7 مارس/آذار المقبل.

وقالت الصحيفة إن تأجيل الزيارة جاء بسبب مخاوف من تغطية إعلامية سلبية واحتجاجات لسجل السعودية الحقوقي.

وقالت الناشطة الحقوقية اليمنية، كيم شريف، إن المسيرة بمثابة حركة توعية للشارع البريطاني وتعريفه بإجرام السعودية وحلفائها في حق اليمنيين المسالمين، فضلا عن الملاحقة القانونية في المحاكم الدولية، ولفتت إلى تزايد عدد المشاركين في المسيرات عن ذي قبل.