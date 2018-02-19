شاهد: ثوران بركان بإندونيسيا وارتفاع أعمدة سحبه إلى نحو 5 آلاف متر

ثار بركان سينابونغ في جزيرة سومطرة الإندونيسية مجددًا وأطلق أعمدة من السحب البركانية انتشرت إلى ارتفاع نحو 5 آلاف متر في الغلاف الجوي.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن ثوران البركان، اليوم الإثنين، لم يسفر عن حالات وفاة أو إصابات.

وقال مسؤولون إن سحبًا من الرماد الساخن امتدت لمسافة 4900 متر جنوب البركان.

وكان سينابونغ، وهو أحد ثلاثة براكين تثور حاليًا في إندونيسيا، خامدا لمدة أربعة قرون قبل أن يثور فى عام 2010 ويقتل شخصين.

وأدى ثوران آخر في عام 2014 إلى مقتل 16 شخصًا، بينما توفى سبعة آخرون في ثوران عام 2016.

وأصدر مركز استشارات الرماد البركاني في أستراليا "إنذارًا أحمر" لشركات الطيران.

وقال عمر روسادي، رئيس مركز مراقبة نشاط بركان سينابونغ: "هذا الصباح، شهد بركان سينابونغ ثورانا كبيرا مرة أخرى في الساعة 8:53 صباحًا بتوقيت غرينتش (01:53 صباحا بالتوقيت المحلي)".

وتابع "اندلع انفجار صاحبه سحابة ساخنة انتشرت لمسافة أكثر من 5000 متر في الهواء، بالإضافة لرماد ساخن امتد لمسافة 4900 متر جنوبًا، ولازال انتشارهما مستمرًا".