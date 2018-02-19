بابا الفاتيكان: لا أحد محكوم عليه بالنار حتى يهوذا

قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، في تصريحات نشرت اليوم الاثنين، أن حتى اعتى العصاة لديهم فرصة لدخول الجنة.

وقال البابا: "لا يمكن لأحد منا القول إن شخصا لن يدخل الجنة، سأقول لكم شيئا سيفاجئكم، لا يمكنكم قول هذا حتى على يهوذا".

وقال بابا الفاتيكان هذه التصريحات في حديث خلال قداس خاص في الرابع من يناير/ كانون ثان الماضي مع الأطفال من ملجأ روماني. ولم يصدر الفاتيكان سوى نسخة من الاجتماع اليوم الاثنين.

ويتعرض فرنسيس للانتقاد من الدوائر الكاثوليكية المتمسكة بالتقاليد لاتخاذه نهجا متسامحا بشكل مفرط تجاه الأشخاص الذين انحرفوا عن تعاليم الكاثوليكية.

وأكثر ما أثار الجدل، تخفيفه الحظر على المطلقين الذين تزوجوا مرة ثانية الذين أخذوا المناولة وتصدر عناوين الأخبار العالمية في عام 2013 لقوله عن المثليين "من أنا لكي أحاسبهم؟".