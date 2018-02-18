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سياسة

غارات إسرائيلية على غزة إثر إصابة 4 جنود على الحدود

17/2/2018

شنت الطائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة إثر إصابة 4 جنود إسرائيليين في انفجار عبوة ناسفة على الحدود مع القطاع المحاصر.

ودوت صفارات الانذار في بلدات إسرائيلية في غلاف غزة، بينما أصاب صاروخ منزلا في مستوطنة /شاعر هنيغف/ أُطلق من قطاع غزة دون وقوع إصابات.

وتعرض عدد من أحياء القطاع لقصف نفذته طائرات حربية إسرائيلية.

ولم يتبين بعد حجم الخسائر الذي خلفته الغارات الإسرائيلية، بينما أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تصديـها بالمضادات الأرضية لطائرات الاحتلال خلال شنها هذه الغارات.

وكان أربعة جنود إسرائيليين قد أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة بمركبتهم على الحدود مع قطاع غزة. واعترف الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بأن جروح اثنين منهم خطيرة.

وترجح التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي أن العبوة زُرعت يوم الجمعة، ووُضـع علم فلسطين من أجل جذب الجنود لإزالته، وتم تفجيرها عن بعد لحظة اقتراب الجنود من العلم المعلق على السياج الأمني.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد هدد بما دعاه ردا قاسيا على إصابة الجنود.

ووصف نتنياهو، الموجود في ميونيخ حاليا، حيث يشارك في مؤتمر الأمن العالمي ما جرى بالخطير جدا.

من ناحية أخرى، قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي يطلق النار على 4 فلسطينيين قرب الحدود مع غزة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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