شاهد| نتنياهو: سنتحرك ضد إيران إذا لزم الأمر

حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن إسرائيل سنتحرك ضد إيران وليس ضد وكلائها فحسب في الشرق الأوسط إذا لزم الأمر.

وقال نتنياهو في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن بينما كان يمسك بقطعة مما يقول إنه ما تبقى من طائرة إيرانية من دون طيار بعد دخولها المجال الجوي الإسرائيلي هذا الشهر "لا تختبروا عزم إسرائيل".

وأعاد نتنياهو اتهاماته لطهران بأنها تمثل أكبر تهديد للعالم.

لكن نتنياهو قال إن هناك جانبا إيجابيا "للعدوان الإيراني المتزايد" في المنطقة والذي يتمثل في أنها جعلت "العرب وإسرائيل أكثر قربا من أي وقت مضى بشكل قد يمهد الطريق أمام اتفاق واسع للسلام في الإقليم وكذلك بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين".

وأعلنت إسرائيل في العاشر من الشهر الجاري إسقاط طائرة من دون طيار في هضبة الجولان المحتلة، وقالت إنها إيرانية اخترقت أجواءها عبر سوريا.

وأغارت الطائرات الحربية الإسرائيلية على أهداف قالت إن من ضمنها أهداف إيرانية في سوريا. واعترف الجيش الإسرائيلي بتحطم إحدى مقاتلاته من طراز إف 16 بعد إصابتها بصاروخ أطلقته المضادات الأرضية السورية.