شاهد: لحظة اصطدام سفينة حربية تركية بأخرى يونانية

أظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام سفينة تابعة لحرس السواحل التركي بقارب دورية تابع لليونان أمام جزر صخرية غير مأهولة في بحر إيجه متنازع عليها بين الدولتين.

وأكدت متحدثة باسم حرس السواحل اليوناني صحة مقطع الفيديو، لكنها نفت أن يكون قد تم تسريبه من قبل حرس السواحل.

ويظهر الفيديو، قارب الدورية التركي وهو يصطدم بجانب قارب الدورية اليوناني. لكن المقطع لا يبين ما إذا كان الاصطدام قد تم عمدا أم نتيجة خطأ ما.

ولم يتسبب الحادث في سقوط ضحايا، وتبادل البلدان توجيه أصابع الاتهام بالتسبب في الحادث، الذي زاد من التوتر بينهما.

وهناك خلافات بين تركيا واليونان بشأن قضايا كثيرة تتراوح بين قبرص المقسمة والسيادة على المجال الجوي وحركة الطيران.

وبلغ التوتر ذروته بين البلدين عام 1996 بسبب خلاف بشأن السيادة على الجزر الصغيرة لكن التوترات هدأت منذ ذلك الحين.