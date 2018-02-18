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سياسة

شاهد: استشهاد فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

18/2/2018

قال مسؤولون طبيون محليون إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت شابين فلسطينيين في غزة (الأحد) عندما قصفت إسرائيل 18 هدفا لفصائل في القطاع ردا على تفجير أسفر عن إصابة 4 من جنود الاحتلال.

وشيّع العشرات في قطاع غزة جثماني الشهيدين، وأدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثماني الشابين سالم صبّاح (17 عاماً)، وعبد الله أبو شيخة (17 عاماً)، في مسجد "عباد الرحمن"، بمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، قد أعلنت (الأحد) عن وصول جثماني الشابيْن، إلى أحد مستشفياتها.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، ليل (السبت) وفجر (الأحد) 7 غارات على مناطق متفرقة بغزة.

ويأتي القصف الإسرائيلي على غزة بعد ساعات من انفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية احتلال إسرائيلية على الحدود مع القطاع، وأسفرت عن إصابة 4 جنود إسرائيليين، اثنان منهم في حال الخطر، من دون أن تتبنى أي جهة فلسطينية المسؤولية عن الحادث.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + رويترز
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