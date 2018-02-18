سقوط طائرة ركاب إيرانية ومصرع ركابها

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن طائرة ركاب على متنها 66 شخصا سقطت في وسط إيران خلال رحلة من طهران إلى مدينة ياسوج في جنوب غرب البلاد.

ونقل التلفزيون الرسمي عن متحدث باسم شركة آسمان للطيران المشغلة للطائرة قوله إن من المعتقد أن كل من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.

وقال مراسل التلفزيون "رئيس العلاقات العامة بآسمان للطيران قال إن جميع من كانوا على متنها لقوا حتفهم للأسف".

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء عن مجتبى خالدي المتحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الطائرة الإيرانية سقطت في منطقة جبلية قرب بلدة سميرم. والطائرة من تصنيع شركة (إيه.تي.آر) لتصنيع الطائرات.

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن حاكم سميرم قوله إن طائرات هليكوبتر عجزت عن الهبوط في مكان سقوط الطائرة بسبب الضباب الكثيف وإن عمال الطوارئ يحاولون الوصول للمنطقة برا.

وأفاد تلفزيون (برس تي.في) المملوك للدولة بأنه كان هناك 66 شخصا على متن الرحلة التي اختفت من على شاشات الرادار بعد 50 دقيقة من إقلاعها من مطار مهر اباد.

ويقع المطار في غرب طهران وهو أساسا مطار للرحلات الداخلية غير أن بعض الرحلات الدولية تستخدمه أيضا.

وشهدت إيران العديد من حوادث سقوط الطائرات خلال العقود القليلة الماضية. وتقول طهران إن العقوبات الأمريكية حالت دون شرائها طائرات جديدة أو قطع غيار من الغرب.