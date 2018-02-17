وزير الداخلية الإيطالي: لا تعارض بين الإسلام والدستور الإيطالي

قال وزير الداخلية الإيطالي "ماركو مينيتي" إنه لا يوجد تعارض بين الإسلام والدستور الإيطالي، مؤكداً على قدرة الدين الإسلامي الانسجام مع القيم الدستورية.

ونقل التلفزيون الحكومي، اليوم السبت، عن مينيتي قوله " في إيطاليا اخترنا توقيع وثيقة الاعتراف المتبادل مع الإسلام على أساس الإرادة الحرة، باعتبارها تتناول المسائل الرئيسية التي تعني الإيطاليين والمسلمين في آن واحد".

وأضاف "لهذا نحن نعتقد أنه لا يوجد تعارض بين الإسلام والدستور الإيطالي، بل على العكس تماماً إذ باستطاعة الإسلام الانسجام مع قيم دستورنا".

واعتبر الوزير أن الاندماج هو المفتاح الرئيسي للمستقبل، وأنه يجب تعزيز الحوار، والا يسمح لأحد بالقتل ولا بشنّ الحروب باسم الدين".

ورأى أن إيطاليا استقبلت هجرة حديثة نسبياً مقارنة مع غيرها من البلدان الأوربية، وليس على أساس العلاقات الاستعمارية السابقة، ما قال إنه يعطي حرية أكبر في بناء مستقبل دون الحاجة إلى التعامل مع الماضي الاستعماري كل يوم.

ووقعت وزارة الداخلية الإيطالية وتسع جمعيات إسلامية رئيسية على وثيقة تفاهم لتنظيم الأنشطة الإسلامية الدينية في إيطاليا في فبراير/شباط من العام الماضي.

وتنص الوثيقة على رعاية تطوير ودفع الحوار والنقاش مع وزارة الداخلية، وعلى التزام الجهات الموقعة على محاربة ظواهر التطرف الديني، بما في ذلك توفير جميع أشكال التعاون مع السلطات ضد كل الظواهر التي تهدد سلامة المجتمع، بما في ذلك المواطنين والمقيمين المؤمنين بالعقيدة الإسلامية.

كما تعزز الوثيقة، عملية التنظيم القانونية للجمعيات الإسلامية وذلك تمشياً مع التشريعات السارية المتعلقة بالحرية الدينية والمبادئ القانونية للدولة.

وتؤكد الجهات الموقعة على مواصلة الجهود لضمان حفاظ أماكن الصلاة والعبادة الإسلامية على مستويات لائقة وبما يتفق مع المعايير المعمول بها لا سيما فيما يختص بالسلامة وشروط البناء، وأن تكون هذه المواقع متاحة للزوار غير المسلمين.

وتتعهد الجمعيات الموقعة بترجمة خطبة الجمعة في المساجد إلى اللغة الإيطالية، وبرعاية تأهيل الأئمة والزعماء الدينيين، نظرا للدور المرجعي المحدد والدقيق الذي يمارسونه في المجتمع

والجهات الموقعة هي: اتحاد الجاليات المسلمة في إيطاليا، جمعية الأمهات الصوماليات، جمعية الشيخ أحمدو بمبا (الجالية السنغالية)، جمعية الأئمة المسلمين، الجمعية الباكستانية المحمدية، الجالية الإسلامية في إيطاليا، الفيدرالية الإسلامية الإيطالية، المركز الإسلامي الثقافي في روما، واتحاد الألبان المسلمين في إيطاليا.

ووفق معطيات رسمية، يبلغ عدد المسلمين في إيطاليا، مليون و613 ألف، يحمل 150 ألفاً منهم الجنسية الإيطالية، فيما يتمتع الباقون بإقامات قانونية.