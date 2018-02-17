نقل المفكر الإسلامي طارق رمضان إلى المستشفى

أعلنت لجنة دعم المفكر الإسلامي السويسري طارق رمضان (السبت) أن رمضان الموقوف احتياطيا بعد اتهامه بالاغتصاب، نقل إلى المستشفى مساء الجمعة.

ويعاني المفكر الإسلامي من مرض "التصلب اللوحي" وينتظر نتائج فحوص طبية لاتخاذ قرار بشأن إطلاق سراحه أم إبقائه قيد التوقيف.

ويحتجز رمضان في "فلوري ميروغيس" في ضواحي باريس منذ توجيه اتهام له في الثاني من فبراير/شباط.

ودرست محكمة الاستئناف في باريس الخميس طلب الاعتراض على توقيفه، وأمرت بإجراء فحص طبي له لمعرفة حقيقة وضعه الصحي، على أن تتخذ قرارا بهذا الشأن في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

واستنادا إلى تقرير طبي أولي قدم يوم الثلاثاء، اعتبر محامو طارق رمضان أن وضع موكلهم الصحي، الذي وصل الخميس إلى المحكمة في سيارة إسعاف، "لا يتناسب مع إبقائه قيد الاحتجاز".

وقال أحد المقربين من طارق رمضان السبت إن "صحته تتدهور وخصوصا أن القضاة رفضوا أمس إعطاء إذن لزوجته وأولاده بزيارته".

وأكد مصدر لوكالة فرانس برس أن رمضان نقل بالفعل إلى المستشفى.

وكانت تهمة الاغتصاب وجهت إلى رمضان بعد قيام امرأتين بالادعاء عليه نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وسلم ملفه إلى ثلاثة قضاة تحقيق.

ومطلع فبراير/شباط أمر القضاء بوضعه قيد التوقيف الاحتياطي خوفا من فراره إلى الخارج، أو من ممارسة ضغوط على نساء أخريات قدمن شهادات ضده من دون كشف اسمائهن.

وينفي رمضان تماما التهم الموجهة إليه بالاعتداء جنسيا وبشكل عنيف على امرأتين في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول 2009 في ليون، وفي مارس/آذار 2012 في باريس.