محكمة تأمر فيسبوك بالكف عن تعقب مستخدمي الإنترنت

هددت محكمة بلجيكية شركة (فيسبوك) الجمعة بغرامة تصل إلى 100 مليون يورو (125 مليون دولار) إذا استمرت في مخالفة قوانين الخصوصية بالتتبع على مواقع طرف ثالث.

وأمرت المحكمة البلجيكية شركة (فيسبوك) بالكف عن تتبع مستخدمي الإنترنت الذين ليس لديهم حسابات على موقع التواصل الأمريكي من دون موافقتهم أو تكبد الغرامات التي تصل الى 100 مليون يورو.

وذكر بيان للمحكمة في بروكسل، أنه يتعين على الشركة الأمريكية "الكف عن تتبع وتسجيل سلوك مستخدمي الإنترنت في بلجيكا إلى أن تمتثل لقوانين حماية الخصوصية البلجيكية".

وفي قضية رفعتها هيئة مراقبة الخصوصية في بلجيكا، قضت المحكمة أيضا بأنه يتعين على فيسبوك حذف جميع البيانات التي جمعها بشكل غير قانوني عن المواطنين البلجيكيين بما في ذلك الأشخاص غير المستخدمين لفيسبوك بأنفسهم.

وقالت المحكمة إن مجموعة التواصل الاجتماعي تستخدم طرقا مختلفة لتعقب سلوك الأشخاص عبر الإنترنت إذا لم يكونوا على الموقع الإلكتروني للشركة من خلال وضع ملفات تعريف الارتباط ونقاط غير مرئية على مواقع طرف ثالث.

وقدمت منظمة تراقب الخصوصية في بلجيكا شكوى ضد فيسبوك بسبب تعقب الأخيرة مستخدمي الإنترنت حين يزورون صفحات على الموقع أو ينقرون "إعجاب" أو "مشاركة" حتى لو لم يكن لديهم صفحة في موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وقالت الشركة الأمريكية ومقرها كاليفورنيا، إن التكنولوجيا التي تستخدمها تتماشى مع معايير الصناعة، وتمنح المستخدمين الحق في رفض جمع البيانات على مواقع الإنترنت والتطبيقات على برنامجها المستخدم للإعلانات، وأوضحت أنها سوف تستأنف الحكم.