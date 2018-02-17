عارضة سابقة بمجلة "بلاي بوي" تكشف عن علاقتها مع ترمب

تحدثت عارضة سابقة بمجلة "بلاي بوي" عن علاقة مزعومة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ومحاولة شراء صمتها، حسبما ذكرت صحيفة "نيويوركر" في عددها الصادر يوم الجمعة.

وقالت كارين مكدوجال للمجلة إنها التقت ترامب في حفل بقصر هيو هيفنر مؤسس مجلة "بلاي بوي" في لوس انجليس في يونيو/حزيران 2006 وبدأت معه بعد ذلك بوقت قصير علاقة استمرت تسعة أشهر.

وتأتي هذه الأنباء بعد أسابيع من اعلان صحيفة "وول ستريت جورنال" أن محامي ترمب دفع 130 الف دولار إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستيفاني كليفورد مقابل صمتها على لقاء جنسي مع الرئيس في يوليو/تموز 2006.

وتزوج ترمب زوجته "ميلانيا" في عام 2005، وأنجبا ابنهما بارون في مارس/ آذار 2006.

وأكدت ماكدوجال لصحيفة "نيويوركر" أنها توصلت إلى اتفاق بقيمة 150 ألف دولار مع صحيفة "ناشيونال إنكوايرر" في أغسطس/ آب 2016 لبيعها الحقوق الحصرية لقصتها، إلا أن الصحيفة لم تنشر القصة.