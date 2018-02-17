شاهد: زلزال قوي يضرب مكسيكو سيتي والمباني تتمايل

هزّ زلزال شديد، بلغت قوته 7.2 درجة، المكسيك وأدى لتضرر مبان وقطع الكهرباء عن مليون منزل وشركة بالعاصمة وأربع ولايات أخرى ولم يتم الإعلان عن سقوط قتلى.

وأصيب 50 منزلا على الأقل بأضرار في ولاية واهاكا بجنوب البلاد والتي مازالت هي والعاصمة مكسيكو سيتي تعانيان من آثار زلازل تسببت في أضرار واسعة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على بعد 145 كيلومترا من منتجع لرياضة ركوب الأمواج على المحيط الهادي في ولاية واهاكا وعلى عمق 24.6 كيلومترا.

وقال ميجيل أنخيل مانسيرا رئيس بلدية مكسيكو سيتي إن أجهزة الإنذار من الزلازل دوت قبل 72 ثانية من الشعور بالزلزال مما أعطى السكان فرصة للنزول إلى الشوارع.

وتمايلت المباني الشاهقة في مكسيكو سيتي لأكثر من دقيقة، وأظهرت صور في وسائل الإعلام تساقط حجارة وأنقاض من مبان وسقوط بضائع من على الأرفف في سوق تجارية كبيرة.

وشعر الناس في مناطق بعيدة جدا مثل غواتيمالا إلى الجنوب بالزلزال.

من ناحية أخرى نجا وزير الداخلية المكسيكي وحاكم ولاية واهاكا بجنوب البلاد بعد تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهما لتفقد الأضرار الناجمة عن الزلزال.

وتحطمت طائرة الهليكوبتر العسكرية التي كانت تقل وزير الداخلية المكسيكي وحاكم ولاية واهاكا ما أدى إلى مقتل شخصين.

وقال وزير الداخلية الفونسو نافاريتي لمحطة (تلفيزا) التلفزيونية إنه واليخاندرو مراد حاكم واهاكا لم يصابا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع أثناء محاولة الطائرة الهبوط.