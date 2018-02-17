شاهد: جاستن ترودو يحتفل مع الصينيين بالسنة الجديدة

حضر رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو معرض صيني، وتعلم كيفية صنع الأشكال الفنية التقليدية من الورق الملون من فنان صيني، وأعرب عن أفضل تمنياته لجميع الصينيين.

وشارك رئيس الوزراء الكندي، الصينيين في تورنتو باحتفالات العام القمري الصيني الجديد عام 2018. والذي يعرف أيضا باسم مهرجان الربيع، وأقيم يوم الجمعة هذا العام، في احتفال عشية عيد الربيع، في معبد (فو غوانغ شان) في تورونتو.

ويعد طقس قص وصنع الأشكال الفنية من الورق الملون ولصقها على النوافذ من العادات التقليدية في مهرجان الربيع الصيني، وقد "اجتهد" ترودو في معرفة كيفية صنعها عند زيارة المعبد.

وببعض المساعدة من فنان صيني متخصص في هذا المجال، استطاع ترودو بنجاح الانتهاء من عمل قطعة فنية واحدة والفوز، ما استدعى تصفيقا.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فقد اجتهد رئيس الوزراء الكندي في تحية الصينيين بالقول "سنة جديدة سعيدة" ولكن باللغة الصينية، كما قدم تحياته للصينيين في جميع أنحاء العالم.