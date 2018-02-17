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سياسة|المكسيك

شاهد: تحطم هليكوبتر عسكرية في المكسيك بعد زلزال مدمر

17/2/2018

قالت السلطات المكسيكية (السبت) إن ما لا يقل عن 13 شخصا بينهم ثلاثة أطفال لقوا حتفهم عندما سقطت طائرة هليكوبتر عسكرية كان على متنها مسؤولون كبار.

وذلك خلال تفقدهم آثار الدمار الناتج عن زلزال في بلدة صغيرة بولاية واهاكا جنوب البلاد.

وقال مسؤولون إن الهليكوبتر التي كانت تقل وزير الداخلية وحاكم الولاية سقطت على سيارتي نقل صغيرتين في أرض فضاء خلال محاولتها الهبوط في سانتياجو جاميل تيبيك بعد الجولة التفقدية أمس (الجمعة).

وقال بيان أصدره مكتب المدعي العام لولاية واهاكا إن المسؤولين الكبار نجوا لكن 12 شخصا كانوا في الموقع لقوا حتفهم في الحال وتوفي آخر في المستشفى. وأصيب 15 شخصا في الحادث.

وتسبب الزلزال الذي بلغت شدته 7.2 درجة في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو مليون منزل وشركة في مكسيكو سيتي والجنوب وألحق الدمار بخمسين منزلا في واهاكا.

وما زالت الولاية تتعافى مع مكسيكو سيتي من زلازل في سبتمبر/ أيلول أدت إلى دمار واسع وقتلت ما لا يقل عن 471 شخصا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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