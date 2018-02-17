الحكم بإعدام رجل اغتصب وقتل طفلة في السابعة بباكستان

أصدرت المحكمة حكما بالإعدام على رجل في أربعة اتهامات باغتصاب فتاة (7 سنوات) وقتلها في قضية أثارت احتجاجات غاضبة في مختلف أنحاء باكستان.

وقال المدعي العام لإقليم البنجاب، احتشام قادر، لوسائل الاعلام، لدى الإعلان عن قرار المحكمة، اليوم السبت إن "المتهم اعترف بجرائمه وحكم عليه بالإعدام في أربعة اتهامات".

بالإضافة إلى ذلك، أصدرت المحكمة حكما بالسجن مدى الحياة وعقوبة بالسجن سبع سنوات وغرامة قيمتها مليوني روبية على الأقل (18 ألف دولار) عن هذه الجرائم. وصدر القرار أمس الأول الخميس.

وجرت المحاكمة في إحدى المحاكم المعنية بالنظر في قضايا الإرهاب في السجن المركزي بمدينة لاهور شرق البلاد.

وقال المدعي العام إن المتهم اعترف باغتصاب ثماني فتيات أخريات. وتوفيت سبع من ضحاياه.

وذكر قادر "القاتل المحترف واجه محاكمة عادلة، ويمكنه أن يستأنف قرار المحكمة".

وقال والد الفتاة لشبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية "إنني راض عن قرار المحكمة. لكن مازلت أطالب بإعدام القاتل علنا".

وعثرت الشرطة على جثة الفتاة على قمة مقلب قمامة وسط لاهور في يناير/ كانون الثاني، بعد أسبوع من خطفها.

وتم اعتقال المشتبه به أواخر ذلك الشهر.

وأثارت عملية القتل صدمة في البلاد، حيث دعا زعماء سياسيون ونشطاء المجتمع المدني ونجوم رياضة ونشطاء إلى اتخاذ إجراء من قبل الحكومة لحماية الأطفال ومعاقبة الجناة.