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سياسة|روسيا

اتهامات لبوتين بالتخلي عن مقاتلين روس قتلتهم أمريكا في سوريا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
17/2/2018

قالت أم روسية لرجل يُعتقد أنه يعمل متعاقدا عسكريا في سوريا الجمعة إن الكرملين تخلى عن ابنها ومن يقاتلون معه.

وقالت مصادر لرويترز إن نحو 300 رجل يعملون لصالح شركة عسكرية خاصة مرتبطة بالكرملين قتلوا أو أصيبوا في سوريا الأسبوع الماضي فيما يشير إلى أن مشاركة روسيا في الحرب السورية أكبر مما أعلنته سابقا.

ويقول مسؤولون روس إن خمسة مدنيين فقط ربما قتلوا فيما قال متحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين إن الكرملين ليست لديه معلومات عن سقوط أي قتلى أو جرحى.

وقالت فالنتينا برديشوفا إن أكبر أبنائها ويدعى ألكسندر بوتابوف وخمسة رجال آخرين غادروا البلاد للقتال في سوريا كمتعاقدين عسكريين في أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت أن أحدهم على الأقل لقي حتفه بعد ذلك وأنها لا تعرف شيئا عن مكان ابنها.

وقالت برديشوفا (80 عاما) لرويترز "إنهم هناك بصورة غير قانونية، الحكومة تنصلت منهم، حتى بوتين يقول إن جنودنا ليسوا هناك".

وأضافت أن ابنها شارك من قبل في حربين في الشيشان؛ لكنه واجه صعوبات بعد ذلك في العثور على عمل في قريتهم.

وذكرت أن مجموعة الرجال التي تضم ابنها سافروا إلى مدينة روستوف أون دون في جنوب روسيا وأنها سمعت لاحقا أنه يعمل في سوريا.

وقالت "من سيساعدنا؟ سافروا وحدهم، جاء شخص ما إلى هناك واصطحبهم بعيدا. إلى أين ذهبوا؟"

المصدر : رويترز
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