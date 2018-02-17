إصابة 4 جنود إسرائيليين في تفجير دبابة على أطراف قطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي إن عبوة ناسفة انفجرت فأصابت أربعة جنود، اثنان منهم بجراح خطيرة، قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة اليوم (السبت).

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع على الحدود الجنوبية للقطاع الفلسطيني.

وهاجمت دبابة إسرائيلية موقع مراقبة في غزة من دون حدوث إصابات، ردا على الهجوم.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن هذا أكبر عدد لإصابة جنود إسرائيليين في هجوم منفرد منذ حرب غزة عام 2014.

من ناحية أخرى، ذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن الانفجار وقع شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، ولم يوقع إصابات لدى الجانب الفلسطيني.

ويسري في قطاع غزة وقف هش لإطلاق النار منذ انتهاء الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2014.