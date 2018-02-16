البث الحي
سياسة

شاهد: دول الحصار تستأجر فتيات من أوربا الشرقية للحديث ضد قطر

16/2/2018

لجأت دول الحصار على قطر إلى جلب نحو 25 فتاة من أوربا الشرقية للمشاركة في مؤتمر يهدف إلى تشويه قطر في مدينة ميونخ الألمانية بالتزامن مع مؤتمر ميونخ للأمن.

ونظمت دول الحصار مؤتمرها في فندق "تشارلز" -أحد أفخم الفنادق في المدينة- حيث دعت فيه إلى فرض حصار تجاري على قطر.

ومن أجل إضفاء شيء من المصداقية على المؤتمر، جلب المنظمون فتيات من أوكرانيا وصربيا ودول أخرى في أوربا الشرقية، وقدموا لهن مبالغ مالية نظير المشاركة والإدلاء ببعض التصريحات.

وقالت ماريا – وهي إحدى المشاركات – خلال مداخلتها "أنتهز هذا المؤتمر اليوم لأعلن أني فوجئت بما تقوم به قطر، وأعتقد أنه يجب على ألمانيا وأوربا وكل العالم أن يوقفوا ذلك بأية طريقة".

ووثقت كاميرا الجزيرة بالصوت والصورة اعترافات بعض المشاركات بتلقي أموال وعدم علمهن بما يجري من حولهن، حيث أقرت ماريا وزميلات لها بتلقي أموال مقابل الحضور والمشاركة في المؤتمر.

أما نانسي – التي قدمت نفسها على أنها عضو بمعهد واشنطن للدراسات السياسية والاستراتيجية – فقد دعت "الأمم المتحدة" وأمريكا والهند إلى الامتناع عن شراء الغاز القطري، ما أثار سخرية المترجم نفسه.

وشهد المؤتمر عرض أفلام عن الإمكانات المالية التي تتوفر عليها قطر، قبل أن يسعى أصحابه إلى ربط الدوحة بالإرهاب.

المصدر : الجزيرة
المزيد من سياسة

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)

الصين غاضبة من تغريدة نشرها نجل الرئيس البرازيلي.. ماذا قال؟

النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو. (رويترز- أرشيف)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)