شاهد: دول الحصار تستأجر فتيات من أوربا الشرقية للحديث ضد قطر

لجأت دول الحصار على قطر إلى جلب نحو 25 فتاة من أوربا الشرقية للمشاركة في مؤتمر يهدف إلى تشويه قطر في مدينة ميونخ الألمانية بالتزامن مع مؤتمر ميونخ للأمن.

ونظمت دول الحصار مؤتمرها في فندق "تشارلز" -أحد أفخم الفنادق في المدينة- حيث دعت فيه إلى فرض حصار تجاري على قطر.

ومن أجل إضفاء شيء من المصداقية على المؤتمر، جلب المنظمون فتيات من أوكرانيا وصربيا ودول أخرى في أوربا الشرقية، وقدموا لهن مبالغ مالية نظير المشاركة والإدلاء ببعض التصريحات.

وقالت ماريا – وهي إحدى المشاركات – خلال مداخلتها "أنتهز هذا المؤتمر اليوم لأعلن أني فوجئت بما تقوم به قطر، وأعتقد أنه يجب على ألمانيا وأوربا وكل العالم أن يوقفوا ذلك بأية طريقة".

ووثقت كاميرا الجزيرة بالصوت والصورة اعترافات بعض المشاركات بتلقي أموال وعدم علمهن بما يجري من حولهن، حيث أقرت ماريا وزميلات لها بتلقي أموال مقابل الحضور والمشاركة في المؤتمر.

أما نانسي – التي قدمت نفسها على أنها عضو بمعهد واشنطن للدراسات السياسية والاستراتيجية – فقد دعت "الأمم المتحدة" وأمريكا والهند إلى الامتناع عن شراء الغاز القطري، ما أثار سخرية المترجم نفسه.

وشهد المؤتمر عرض أفلام عن الإمكانات المالية التي تتوفر عليها قطر، قبل أن يسعى أصحابه إلى ربط الدوحة بالإرهاب.