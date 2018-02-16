شاهد: حفرة تبتلع سيارات في روما وتجبر عائلات على الفرار

هرب سكان من منازلهم إثر انهيار مجرى ضخم بمنطقة بالدوينا شمال غرب العاصمة الإيطالية روما ابتلع عدة سيارات أول أمس (الأربعاء).

وابتلع انهيار أرضي في العاصمة الإيطالية روما عمقه 30 قدم، ست سيارات، وأجبر حوالي 20عائلة على الفرار من منازلها، إضافة إلى إجلاء عدد من ساكني البنايات المجاورة.

وأغلقت الشرطة مكان الحادث في المنطقة الواقعة في شمال غرب العاصمة الإيطالية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، غير أن الشرطة قامت بإجلاء عدة عائلات من منازلهم في وقت تقوم فيه بعملية فحص الشبكات لضمان سلامتها.

وشاركت خدمات الطوارئ شريط فيديو من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي يوم الخميس يظهر فيه طاقمها وهو يقوم بعملية تقييم للتجويف الذي ظهر في بلدونيا أثناء أعمال بناء.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم استجواب شخصين، يمثلان أصحاب الأرض وكذلك الشركة المسؤولة عن موقع البناء.