البث الحي
سياسة

شاهد: حفرة تبتلع سيارات في روما وتجبر عائلات على الفرار

16/2/2018

هرب سكان من منازلهم إثر انهيار مجرى ضخم بمنطقة بالدوينا شمال غرب العاصمة الإيطالية روما ابتلع عدة سيارات أول أمس (الأربعاء).

وابتلع انهيار أرضي في العاصمة الإيطالية روما عمقه 30 قدم، ست سيارات، وأجبر حوالي 20عائلة على الفرار من منازلها، إضافة إلى إجلاء عدد من ساكني البنايات المجاورة.

وأغلقت الشرطة مكان الحادث في المنطقة الواقعة في شمال غرب العاصمة الإيطالية ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، غير أن الشرطة قامت بإجلاء عدة عائلات من منازلهم في وقت تقوم فيه بعملية فحص الشبكات لضمان سلامتها.

وشاركت خدمات الطوارئ شريط فيديو من خلال وسائل الإعلام الاجتماعي يوم الخميس يظهر فيه طاقمها وهو يقوم بعملية تقييم للتجويف الذي ظهر في بلدونيا أثناء أعمال بناء.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه تم استجواب شخصين، يمثلان أصحاب الأرض وكذلك الشركة المسؤولة عن موقع البناء.

المصدر : رويترز
المزيد من سياسة

اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زادة قرب طهران (فيديو)

(الجزيرة)

الصين غاضبة من تغريدة نشرها نجل الرئيس البرازيلي.. ماذا قال؟

النائب البرازيلي إدواردو بولسونارو نجل الرئيس جايير بولسونارو. (رويترز- أرشيف)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

إرسال النقود قد يكون مثل الصور.. عملة فيسبوك تنطلق في يناير كانون الثاني

عملة فيسبوك المشفرة "ليبرا "ستنطلق في يناير(رويترز)
الأكثر قراءة

اعتداء وحشي للشرطة الفرنسية على موسيقي أسود(فيديو)

(الجزيرة)

العراق والجزائر يردان على قرار منع مواطنيهما من دخول الإمارات

الإمارات تفتح أجواءها الجوية لإسرائيل وتمنع رعايا 13 دولة عربية من دخول أراضيها. (روتيرز)

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

أذربيجان ترد على قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن كاراباخ

جنود أذريون يرفعون علم بلادهم على مسجد بمدينة أغدام المتاخمة لإقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)