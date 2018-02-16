تعرف على رامافوسا رئيس جنوب أفريقيا الجديد (بروفايل)

في سن الخامسة والستين نجح نائب رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوسا في تحقيق حلمه والوصول إلى سدة الحكم، بعد أن كان نقابيا ورجل أعمال ناجحا ووريثا للزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

وبعد أقل من شهرين على توليه رئاسة حزب المؤتمر الوطني الافريقي الحاكم، خلف رامافوسا رسميا الخميس جاكوب زوما رئيسا للبلاد بعد أن أرغم الاخير على الاستقالة.

وحقق رامافوسا المتحدر من سويتو طموحاته، وكان ناشطا في مكافحة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

في 1999 كان رامافوسا يعتقد أنه سيحقق حلمه. وبما أنه كان "الابن المفضل" لمانديلا، ترشح لقيادة المؤتمر الوطني الافريقي لكن قادة الحزب اختاروا ثابو مبيكي لإسناد هذا المنصب اليه.

وبعد أن خابت آماله، تخلى عن طموحاته الرئاسية وتوجه إلى مجال الأعمال، حيث جمع ثروة بقيمة 378 مليون يورو بحسب ترتيب مجلة فوربس الأمريكية لعام 2015، ثم قرر العودة الى المعترك السياسي بانتخابه في 2012 نائبا لرئيس حزب المؤتمر الوطني الافريقي.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي انتُخب رامافوسا رئيسا للحزب واعدا بطيّ نهائيا صفحة الفضائح خلال عهد زوما.