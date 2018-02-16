الجالية التركية غاضبة من شتائم نائب ألماني من اليمين المتطرف

أعلنت الجالية التركية في ألمانيا الخميس أنها تنوي رفع شكوى بتهمة "التحريض على الكراهية" بعد شتائم أطلقها نائب من اليمين المتطرف واصفا أفراد الجالية بـ"تجار الكمون" و"رعاة الإبل".

وقال رئيس الجالية التركية في ألمانيا جوكاي صوفو أوغلو لوكالة الأنباء الألمانية "لا يمكن تجاهل مثل هذه الشتائم وتحملها بصمت".

كما سيرفع الاتحاد التركي في برلين ومنطقة براندبرغ المحيطة بالعاصمة الألمانية، شكوى مماثلة.

والشكويان هما ضد مسؤول حزب "البديل من أجل ألمانيا" من اليمين المتطرف في ساكس-انهالت شرق البلاد، اندريه بوكينبرغ الذي قال يوم الأربعاء خلال اجتماع سياسي إن الأتراك "تجار الكمون يتحملون مسؤولية إبادة 1,5 مليون شخص" في إشارة إلى "إبادة الأرمن" التي تنفيها أنقرة.

وأضاف: "يريدون تلقيننا أمورا عن التاريخ والأمة؟ إنهم أغبياء تماما! على رعاة الإبل أن يعودوا من حيث أتوا!".

وكان يرد على انتقادات الجالية التركية في ألمانيا وعددها ثلاثة ملايين شخص، لإنشاء وزارة للداخلية والوطن المنصوص عليه في الاتفاق بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والحزب الاشتراكي-الديموقراطي لتشكيل ائتلاف.

وأعلن أتيلا كارابوركلو أحد قادة الجالية التركية في ألمانيا "نتخوف من أن يؤدي (إنشاء هذه الوزارة) إلى غياب اللحمة والانتماء وإلى الانقسام والإقصاء".