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سياسة|مصر

إحباط هجوم مسلح استهدف حاجزًا أمنيا وسط مصر

قوات من الجيش المصري في سيناء
قوات من الجيش المصري في سيناء
16/2/2018

قال مصدر أمني مصري، أمس الخميس، إن قوات الأمن أحبطت هجومًا مسلحًا استهدف حاجزًا أمنيًا بمحافظة المنيا، وسط البلاد.

وأعلن المصدر، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية، من دون تسميته، أن الأمن نجح في إحباط هجوم استهدف كمين (حاجز) شرطة بمركز العدوة بمحافظة المنيا على الطريق الصحراوي الغربي.

وأضاف المصدر أنه تم ضبط أحد منفذي الحادث، مع مواصلة عمليات التمشيط اللازمة لضبط باقي المتورطين، مشيرا إلى تحفظ السلطات على سيارة مشتبه في استخدامها بالحادث.

وبينما لم تعلن وزارة الداخلية حتى (الساعة 22.00 ت.غ ) عن الواقعة، لم تتبنها أية جهة مسلحة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر أمني آخر في تصريحات صحفية، أن الهجوم المسلح لم يسفر عن قتلى ولا مصابين في صفوف الأمن أو المسلحين.

وتأتي الواقعة بالتزامن مع خطة "المجابهة الشاملة" والتي أعلنها الجيش المصري، يوم الجمعة الماضي، بتكليف رئاسي، وتستهدف الخطة عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، دون تفاصيل عن مدة العملية.

وتعرضت مصر، التي تشهد حالة طوارئ تنتهي في أبريل/ نيسان المقبل، خلال السنوات الأربع الماضية لهجمات قالت السلطات المصرية إنها " إرهابية طالت دور عبادة ومدنيين وقوات شرطة وجيش بعدة مناطق لا سيما سيناء.

وتأتي العملية العسكرية الأحدث قبل نحو شهر من انتخابات رئاسة البلاد، المقرر إجراؤها في مارس/آذار المقبل. 

المصدر : الأناضول
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