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سياسة|الولايات المتحدة

أمريكا تتهم 13 روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية

روبرت مولر المستشار الخاص بالتحقيق بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
روبرت مولر المستشار الخاص بالتحقيق بشأن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية
16/2/2018

قال مكتب المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر (الجمعة) إن هيئة محلفين اتحادية وجهت اتهامات إلى 13 مواطنا روسيا وثلاثة كيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الأمريكية والعمليات السياسية.

وردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بالقول إن مزاعم الولايات المتحدة بأن مواطنين روسا تدخلوا في الانتخابات الأمريكية سخيفة.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها على فيسبوك: "13 شخصا تدخلوا في الانتخابات الأمريكية؟ 13 في مقابل أجهزة مخابرات لها ميزانيات بالمليارات؟ ضد أجهزة التجسس ومكافحة التجسس؟ ضد أحدث التطورات والتكنولوجيا؟ سخيف؟ نعم".

وقالت الحكومة الأمريكية في وثيقة قضائية إن كيانات روسية بدأت التدخل في العمليات السياسية في الولايات المتحدة منذ عام 2014 بما في ذلك الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016.

وقالت عريضة الاتهام إن بعض المتهمين انتحلوا شخصية أمريكيين وتواصلوا مع أشخاص على صلة بحملة ترمب الانتخابية لكن هؤلاء الأشخاص لم يكونوا على دراية بنواياهم.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إنه لم يطلع حتى الآن على الاتهامات الأمريكية لمواطنين روس بالتدخل في الانتخابات الأمريكية.

وأضاف بيسكوف ردا على طلب من رويترز بالتعقيب "لم نطلع حتى الآن (على الاتهامات)".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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