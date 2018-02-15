لأول مرة.. قناة أمريكية توافق على ظهور مذيعة محجبة على شاشتها

وافقت قناة أمريكية على ظهور مذيعة محجبة على شاشتها لتقديم فقرات إخبارية.

وبتلك الفرصة، ستكون طاهرة رحمن -مسلمة الديانة- أول مذيعة أخبار محجبة تظهر على شاشات التلفزيون في الولايات المتحدة، حسب مجلة "أدويك" الأمريكية.

وقالت المجلة، الخميس، إن طاهرة ستظهر على شاشة محطة "دبليو إتش بي إف" التابعة لشبكة "سي بي إس" الإخبارية.

وأوضحت أن المذيعة المذكورة كانت تعمل في المحطة كمعّدة أخبار، لكنها سعت نحو الظهور على الشاشة.

وأفادت بأن حلم طاهرة تحقق أخيرا، الأسبوع الماضي؛ حيث وافقت قناة "دبليو إتش بي إف" على ظهورها بحجابها.

وفي مقابلة أجرتها معها محطتها في وقت سابق، قالت طاهرة "لم أعتقد أبدا أن هذا الأمر سيتحقق يوما ما؛ فلا أحد آخر يشبهني على شاشات التلفزيون الأمريكية".

وتحدثت عن صعوبات واجهتها في مشوارها، ورفض عديد من مخرجي الأخبار ظهورها على الهواء "طالما أنها ترتدي الحجاب".

وقالت "كنت واثقة من أنه سيأتي يوما، ويمنحني أحدهم الفرصة".