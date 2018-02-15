فيديو| العفو الدولية: الجيش المصري يستخدم قنابل عنقودية في سيناء

قالت منظمة العفو الدولية إن مقطع فيديو نشره الجيش المصري يظهر استخدام القوات المسلحة للقنابل العنقودية المحرمة دوليا في عملياتها العسكرية في شبه جزيرة سيناء.

وقالت العفو الدولية، في بيان الأربعاء، إن خبراء أسلحة استشارتهم المنظمة حللوا مقطع فيديو نشره المتحدث باسم الجيش المصري على حسابه على تويتر في 9 فبراير/شباط، وتوصلوا إلى أن القنابل التي يقوم أفراد من القوات الجوية المصرية بتحميلها في طائرات حربية هي قنابل عنقودية.

وأوضحت العفو الدولية أن الخبراء قالوا إن القنابل العنقودية التي تظهر في الفيديو (في الدقيقة 01:33) هي قنابل مصنوعة في الولايات المتحدة وهي من نوع "سي بي يو-87″، وتحتوي كل منها على 202 قنبلة أصغر من نوع "بي إل يو-97/بي".

وقالت المنظمة إن هذا الكشف "يتسق مع فيديوهات سابقة تم تحليلها في 2017 وتظهر استخدام الجيش المصري لطائرات إف16 الأمريكية في إسقاط قنابل عنقودية من نوع ’إم كيه-20 روكي‘ في شمال سيناء، فيما ظهر من الشكل والرقم التسلسلي والذي يتسق مع هذا الطراز (من القنابل)".

وقالت ناجية بونعيم، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "القنابل العنقودية أسلحة عشوائية بطبيعتها، وتتسبب في معاناة لا يمكن تخيلها طوال سنوات بعد استخدامها، وهي محظورة دوليا لهذا السبب".

وقالت بونعيم إن عرض القنابل العنقودية في فيديو المتحدث العسكري يشير إلى أن "القوات الجوية المصرية إما استخدمتها أو تنوي استخدامها، ما يبرهن على تجاهل صارخ للحياة البشرية".

وقالت المنظمة الحقوقية، ومقرها في لندن، إن القوات الجوية المصرية "لديها تاريخ من تنفيذ الهجمات غير المشروعة، حتى عندما تستخدم أسلحة أكثر دقة".

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أن طائرات حربية مصرية من طراز إف16 نفذت عام 2015 غارات جوية على مناطق سكنية كثيفة السكان في سيناء، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، ومن بينهم أطفال، في هذه الهجمات.

كما نفذت طائرات حربية مصرية غارات جوية في ليبيا عام 2015 استهدفت منازل وقتلت مدنيين، من بينهم أطفال، بحسب العفو الدولية.

وأضافت بونعيم أن "حجاب الرقابة والسرية في سيناء أعطى عناصر القوات المسلحة شعورا بأنه يمكنهم ارتكاب مخالفات إنسانية خطيرة متمتعين بحصانة كاملة. وقد عزز من هذا الحملة القمعية التي تمارسها الحكومة بحق الصحفيين الذين يجرؤون على انتقاد العمليات العسكرية".

وطالبت ناجية بونعيم الدول الموردة للقنابل العنقودية بالوقف الفوري لصادراتها من الأسلحة التي يمكن استخدامها في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

كما دعت السلطات المصرية إلى "وقف استخدام الذخائر العنقودية تحت أي ظرف" و"تدمير مخزونها" من القنابل العنقودية.