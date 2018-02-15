شاهد: عشرات القتلى والجرحى في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

قال مسؤولون في شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية إن عشرات الأشخاص قتلوا وجرحوا بعد في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس الثانوية في جنوب الولاية.

وأوضح قائد شرطة المقاطعة إن 17 شخصا على الأقل قتلوا فيما أصيب أكثر من 50 شخصا في الحادث.

وقال قائد شرطة المقاطعة عبر تويتر إنه تم احتجاز المشتبه به الرئيسي في الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مطلق النار هو تلميذ سابق في المدرسة وتم فصله منها لأسباب تتعلق بالانضباط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تحدث مع حاكم فلوريدا ريك سكوت، وإن البيت الأبيض يعمل مع مسؤولي تنفيذ القانون بشأن "إطلاق النار الفظيع في مدرسة فلوريدا".

وأضاف ترمب عبر حسابه على تويتر "لا يجب أن يشعر طفل أو مدرس أو أي شخص آخر أبدا بعدم الأمان في مدرسة أمريكية".