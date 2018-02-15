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سياسة|مصر

شاهد| السيسي في تسريب: أبو الفتوح إخواني متطرف

14/2/2018

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا قديما للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يكشف فيه عن رأيه في عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق.

وكان التسريب عبارة عن تسجيل صوتي للسيسي عام 2013 عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع، مع ياسر رزق، رئيس تحرير جريدة المصري اليوم آنذاك ورئيس مجلس إدارة أخبار اليوم الحالي.

وهاجم السيسي عبد المنعم أبو الفتوح في التسريب الذي أذاعته شبكة رصد، واصفا إياه بأنه "إخواني متطرف"، في إشارة إلى انتمائه إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أبدى تخوفه مما يمكن أن يفعله أبو الفتوح به إذا وصل الأخير إلى منصب رئيس الجمهورية، وهو ما أيده رزق قائلا إن أبو الفتوح "سيعلقهم مثل الذبيحة" على حد قوله.

وكانت قوات الأمن اعتقلت أبو الفتوح اليوم الأربعاء مع عدد من قيادات حزبه، قبل أن تفرج عنهم وتستبقي أبو الفتوح لعرضه على النيابة صباح غد الخميس.

وكان أبو الفتوح قد حل ضيفا على شاشة الجزيرة مباشر يوم الأحد الماضي من العاصمة البريطانية لندن، وانتقد خلال اللقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بشدة، واصفا أداءه بأنه "فاشل وسيء ولا يليق بمصر" مؤكدا أنه لا يليق أن تدار مصر عبر السيسي ومدير مكتبه (عباس كامل) فقط، بالإضافة إلى تصريحات أخرى يمكن متابعتها عبر هذا الرابط.

المصدر : الجزيرة مباشر
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