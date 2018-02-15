شاهد: السلطات الأمريكية تعتقل شابا قتل 17 في مدرسة بولاية فلوريدا

قالت السلطات الأمريكية إن مسلحا يبلغ من العمر 19 عاما أطلق النار من بندقية في مدرسة ثانوية بولاية فلوريدا (الأربعاء) مما أدى إلى مقتل 17 شخصا وإصابة أكثر من 12 آخرين.

وقالت السلطات إن الشرطة اعتقلت الجاني، وهو طالب سابق في المدرسة.

ويصنف الحادث، الذي وقع بمدرسة مارجوري ستونمان دوغلاس الثانوية في باركلاند على أنه ثاني أكبر هجوم بسلاح ناري من حيث عدد القتلى في مدرسة حكومية بالولايات المتحدة على الإطلاق.

وتقع باركلاند، وهي منطقة تسكنها الطبقة المتوسطة، على مسافة 72 كيلومترا شمالي ميامي.

ووقع الحادث قبل قليل من موعد الانصراف.

وقال عضوا مجلس الشيوخ عن ولاية فلوريدا، بيل نيلسون وماركو روبيرو، بعد أن أطلعهما مسؤولو تنفيذ القانون على أحدث التطورات، إن المهاجم وضع قناعا للوقاية من الغاز، وتسلل إلى المدرسة حاملا بندقية وذخيرة وقنابل دخان، ثم أخرج سلاحا ناريا مما دفع التلاميذ والمعلمين إلى الركوض من فصولهم إلى الأروقة.

وأظهر مقطع فيديو مسجل بكاميرا هاتف محمول بثته شبكة (سي.بي.إس) ما وصفته الشبكة بأنه مشهد خلال عملية إطلاق النار داخل أحد الفصول، حيث كان عدة تلاميذ رابضين أو يرقدون على الأرض تحيطهم مكاتب معظمها خاوية. وسمع دوي إطلاق أعيرة نارية في تتابع سريع وسط صراخ هستيري.

وألقي القبض على المهاجم فيما بعد على مسافة قريبة من المدرسة في منطقة مجاورة. ونقلت (سي.إن.إن) عن مصادر في أجهزة تنفيذ القانون قولها إن المسلح حاول الهرب وسط التلاميذ الذين كانوا يفرون من المدرسة، لكن تم رصده والقبض عليه.

وقال قائد شرطة بروارد سكوت إسرائيل في تصريحات صحفية إنه يدعى نيكولاس كروز وكان تلميذا بالمدرسة الثانوية وتم فصله لأسباب تتعلق بالانضباط لم يحددها.

وقال جيليان ديفيز (19 عاما) الذي تخرج حديثا من المدرسة إن كروز حين كان تلميذا في السنة الأولى انضم لبرنامج فيلق تدريب ضباط الاحتياط الصغار تحت رعاية الجيش الأمريكي.

وفي مقابلة مع رويترز قال ديفيز إنه يتذكر "حديثه الغريب في بعض الأحيان عن السكاكين والبنادق" وأضاف: "لم يأخذه أحد على محمل الجد قط".

وقال قائد شرطة بروارد سكوت إسرائيل إن المهاجم سلم نفسه للشرطة دون مقاومة وكان مسلحا ببندقية من طراز (إيه.آر15) ومعه عدة خزائن ذخيرة، وأضاف "هذه كارثة… أنا عاجز عن الكلام".

وقال إن 12 من القتلى سقطوا داخل المدرسة، بينما قتل اثنان خارجها مباشرة، ولقي شخص حتفه في الشارع، فيما توفي اثنان من الضحايا متأثرين بجروحهما في مستشفى. وتابع أن الضحايا بين تلاميذ وبالغين.

وقالت السلطات في مستشفيين قريبين إنه يجري علاج 13 ناجيا أصيبوا بأعيرة نارية وجروح أخرى بينهم خمسة حالتهم خطيرة.

وتقول جماعة (إيفريتاون فور جن سيفتي) المعنية بمراقبة الأسلحة إن هذا هو حادث إطلاق الرصاص الثامن عشر في مدرسة أمريكية حتى الآن هذا العام. ويشمل هذا الإحصاء حالات الانتحار والحوادث التي لم يصب فيها أحد بسوء بالإضافة إلى هجوم بالرصاص في يناير كانون الثاني قتل فيه مسلح عمره 15 عاما زميلين له بالمدرسة الثانوية في كنتاكي.

ويمثل هجوم الأربعاء ثاني أكبر حادث إطلاق رصاص في مدرسة حكومية أمريكية من حيث عدد القتلى بعد مذبحة 2012 التي قتل فيها 20 تلميذا وستة معلمين في مدرسة ساندي هوك في كونيتيكت على يد مسلح قتل أمه أيضا وانتحر.

وقال مدرسون وتلاميذ لوسائل إعلام محلية إن صافرة الإنذار بالحريق انطلقت وقت بدء إطلاق النار تقريبا مما أحدث حالة من الفوضى، فيما توجه نحو 3300 تلميذ بالمدرسة إلى الأروقة في البداية قبل أن يعيدهم المعلمون إلى فصولهم.